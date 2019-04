Homem pelado invade INPA, destrói equipamentos e acaba preso

Manaus - Um homem ainda não identificado invadiu o prédio do Campus II do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). O suposto ladrão teria arrombado o forro e destruído equipamentos no local, na tentativa de efetuar roubo. O fato aconteceu na manhã desta quinta-feira (11) e o homem acabou preso totalmente sem roupa.

De acordo com informações do tenente Pedro Melo, da 3º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito estaria sob efeito de entorpecentes e parecia ter alguma deficiência mental. "O cidadão adentrou um laboratório do INPA pelo forro e casou alguns danos ao patrimônio. De manhã a equipe de segurança do INPA encontrou o homem nu e o deteve", detalhou o tenente Melo.

Inpa foi alvo de ladrões de quarta para quinta | Foto: Marcely Gomes

Ainda segundo o policial, o homem seria um morador de rua, e teria entrado para tentar furtar objetos, mas como estava bem alterado, não obteve êxito. O suspeito foi levado para à sede da Polícia Federal no bairro Dom Pedro, para ser interrogado. O tenente Pedro Melo informou ainda que o suspeito já tinha passagem pela polícia, mas não informou por quais motivos.

Uma outra tentativa de roubo ao INPA, desta vez no campus I, também aconteceu na noite da última quarta-feira (10), ocasião em que um dos homens da segurança armada do Instituto conseguiu impedir o roubo. Para isso chegou a fazer um disparo de arma de fogo.

A reportagem solicitou nota sobre o ocorrido ao Inpa, porém até a publicação dessa matéria, não houve resposta.

