Esquema de roubo de carros é liderado por detento suspeito de matar PM

Manaus - Cinco pessoas envolvidas em esquema criminoso de roubo de veículos e adulteração foram presas pela equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv). Andreza Costa de Oliveira, de 23 anos; Hatchwell Pereira Alencar, de 30 anos; Iury Neves Pessoa de Lima, de 27 anos; José Luís dos Santos Santana, de 30 anos, e Rafael Souza da Silva, de 32 anos, foram apresentados na manhã desta quinta-feira (11), durante coletiva de imprensa.

As prisões do quinteto ocorreram ao longo de quarta-feira (10), em bairros distintos na Zona Leste de Manaus. Por volta das 17h, Iury foi preso na rua São Francisco, no bairro Mauazinho. Ele já estava sendo investigado por roubo de um veículo utilitário no início deste ano.

O grupo foi apreendido com drogas e documentos de veículos roubados | Foto: Josemar Antunes





Rafael e José foram presos por volta das 18h, na avenida Autaz Mirim, no bairro São José Operário. A dupla iria efetuar a venda da picape Strada no local. No mesmo bairro, Andreza e o primo dela, Hatchwell, foram presos por volta das 21h. Com o casal foi apreendido três porções grandes de maconha do tipo skunk.

Líder está na cadeia

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da DERFV, após o roubo do carro Strada, a equipe iniciou as investigações e conseguiu localizar Iury, que confessou a prática criminosa. Ele informou que o roubo do automóvel foi solicitado por um detento, identificado como "Marcelo", que está preso na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).

"Marcelo" é companheiro de Andreza e um dos responsáveis pela morte do sargento "Camacho", em 2015. Conforme as investigações, ele comanda o esquema criminoso de dentro da cadeia.

Os suspeitos de integrar a quadrilha foram apresentados à imprensa nesta quinta | Foto: Josemar Antunes





"As investigações iniciaram há um mês por roubo de um veículo. O grupo criminoso era encabeçado por detentos sob custódia em uma unidade prisional. Marcelo e Janderson, vulgo "Maluquinho", gerenciavam os demais integrantes da quadrilha. Iury confessou que o veículo encomendado por Marcelo seria vendido já clonado com auxílio de Andreza, Hatchwell, José e Rafael. Andreza tinha como função repassar o dinheiro da venda do veículo para os detentos", explicou o delegado Cícero Túlio.

Andreza, Hatchwell, Iury, José e Rafael foram autuados em flagrante por receptação e associação criminosa. Andreza e Hatchwell irão responder, ainda, por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles serão encaminhados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul da capital.

Andreza é mulher de "Marcelo", apontado como líder da quadrilha e preso por participar da morte do Sargento Camacho | Foto: Josemar Antunes





Leia mais

Mãe encontra filho amarrado e morto em cima de cama, em Manaus

Preso trio que roubava veículos no AM para revender em outros estados