Detento pede liberdade, mas é surpreendido com mais uma acusação no AM

Manaus- A Polícia cumpriu na manhã desta quinta-feira (11), por volta das 11h, na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), mandado de prisão preventiva por roubo majorado e corrupção de menores em nome de Gabriel Lima do Nascimento, 31, que cumpre pena na unidade prisional por outros delitos cometidos.

De acordo com o delegado Aldeney Goes,o infrator estava sendo procurado por roubos cometidos nos dias 19 e 23 de junho de 2018. A autoridade policial explicou que Gabriel agia com a ajuda de dois adolescentes. No primeiro crime, os infratores abordaram uma mulher de 38 anos e, em posse de uma arma de fogo, exigiram que a vítima entregasse o veículo dela.

“Já no segundo roubo cometido pelo trio, um jovem de 22 anos foi abordado pelos elementos e teve o aparelho celular subtraído. A ação criminosa aconteceu no Conjunto Cophasa, no bairro Ponta Negra, zona oeste da cidade”, declarou Goes.

O delegado informou, ainda, que no dia (2) de abril deste ano Gabriel foi preso em flagrante, pela equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), por associação criminosa e roubo majorado.

“Tivemos conhecimento de que o infrator estava tentando, por meio de representante legal, cumprir a pena em liberdade, porém já estávamos no encalço desse indivíduo”, relatou Goes.

O mandado de prisão em nome do infrator foi expedido no dia 19 de março deste ano, pela juíza Careen Aguiar Fernandes. “Gabriel vai permanecer preso na UPP, onde vai responder a dois processos criminais”, concluiu o delegado.

