Laudo do IML aponta lesões no crânio de lutador de MMA morto em luta

Manaus - O laudo do Instituto Médico Legal (IML), do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), apontou que a morte do lutador de Mixed Martial Arts (MMA) ocorrida durante uma luta, no dia 30 de março passado, teve como causa “lesões crânio-encefálicas produzidas por ação contundente".

Conforme notícias veiculadas na imprensa, o atleta de 20 anos morreu após ser nocauteado em um torneio amador, por volta das 21h. Ele ainda foi socorrido em uma unidade hospitalar da zona oeste da capital amazonense, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito às 23h45.

O exame de necrópsia foi solicitado no dia 31 pelo 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O laudo afasta as especulações sobre as causas da morte, que apontavam para um mal súbito ocasionado por overdose de entorpecente. O laudo toxicológico deu negativo para a presença de drogas no organismo do atleta.

Entendo o caso

O lutador de MMA amador Mateus Fernandes, de 20 anos, morreu no sábado, 30, após participar do evento Remulos Fight Night. O lutador foi nocauteado no terceiro assalto e começou a se sentir mal logo em seguida e teve parada cardíaca. Ele chegou a ser levado para o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) de São Raimundo, mas não resistiu.

