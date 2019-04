Polícia prende 12 infratores, armas, munições e drogas no interior

Manaus- A Polícia Militar prendeu 12 infratores e apreendeu um adolescente por crimes como roubo, posse de arma de fogo, tráfico de drogas e violência doméstica nesta quinta-feira (11).

Durante as ações policiais também foram apreendidas seis armas, sendo duas caseiras, uma câmera de vigilância, diversas munições, duas balanças de precisão, 50 porções de entorpecentes e R$ 277 em espécie. Duas motocicletas com restrição de furto e uma embarcação foram recuperadas.

Em Manacapuru, um homem foi preso e um menor de idade foi apreendido por policiais da Força Tática após furtarem uma motocicleta na rua Beatriz Xavier, no bairro da Correnteza. Além da motocicleta, com eles foram encontradas duas armas de fogo caseiras e uma câmera de segurança. A dupla foi encaminhada à Delegacia Regional de Polícia do município para os procedimentos cabíveis.

No município de Lábrea, durante patrulhamento no ramal do Sardinha, no bairro da Pantanal, os policiais militares prenderam um homem denunciado por populares por vender entorpecentes no local. Com o infrator, os policiais encontraram uma arma de fogo calibre 32, uma munição e uma porção de cocaína.

Policiais militares de Tabatinga prenderam um homem de 20 anos após denúncias de que ele estava efetuando disparos de arma de fogo em via pública. O homem foi abordado na rua Amazonino Mendes e, com ele, foram encontradas duas balanças de precisão, uma espingarda calibre 16, quatro munições e uma porção de maconha. Ele foi encaminhado a Polícia Civil por tráfico de drogas e porte de arma de fogo.

No início da manhã desta quinta (11), em Tefé , um homem de 34 anos também foi preso por tráfico de drogas. Em Iranduba , outro homem foi preso em via pública, no bairro Novo Amanhecer. Com ele foram encontradas 36 trouxinhas de oxi e 21 trouxinhas de maconha.

Violência doméstica

Um homem foi preso em flagrante por policiais militares em Manacapuru após agredir a mulher com uma barra de ferro. A violência doméstica foi cometida na residência do casal, no bairro Novo Manacá.

Os policiais encontraram a vítima na rua, com hematomas pelo corpo. O agressor foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Liberdade provisória

Dois homens que estavam em liberdade provisória pelo crime de tráfico de drogas foram presos, novamente, por policiais militares de Lábrea com uma porção de maconha e R$ 277 em espécie. Eles estavam transitando na rua Projetada 1, próximo a Portelinha, quando foram abordados.

No interior, a PM prendeu três homens em Alvarães acusados da tortura de um idoso na zona rural e, em Coari, apreendeu duas armas de fogo durante abordagem a piratas no rio Solimões.

Veículo recuperado

Policiais militares de Tabatinga, em conjunto com agentes municipais de trânsito, localizaram uma motocicleta preta, com restrição de furto. O veículo estava sendo conduzido por um homem de 28 anos, abordado por estar transitando sem o capacete e sem a documentação da motocicleta.

