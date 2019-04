Homem executado no Tarumã já havia escapado da morte, diz esposa

Câmeras de segurança do posto de gasolina devem ajudar nas investigações | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - A companheira do homem executado com sete tiros, em um posto de gasolina, na Avenida do Turismo , bairro Tarumã, chegou aos prantos no local do crime, na tarde desta quinta-feira (11), e identificou a vítima como César Pereira, de 30 anos.

Segundo a mulher, há três meses, César havia sofrido uma tentativa de homicídio, em Tabatinga (a 1.106 quilômetros de Manaus). À imprensa, ela revelou que o jovem também já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas.

“Em janeiro, ele foi baleado lá em Tabatinga e, depois que ele se recuperou da cirurgia, passou a receber novas ameaças. Não sabemos a razão dos ataques, por isso nos mudamos para Manaus”, relatou a dona de casa Stephane Rodrigues, de 25 anos, esposa da vítima.

A dona de casa relatou, ainda, que não sabe da motivação do assassinato do esposo. Ela apenas informou que no inicio da tarde, a vítima havia saído de casa, no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul da capital, para ir até o Aeroporto Eduardo Gomes se despedir do filho mais velho, de nove anos. A criança é fruto do relacionamento da vítima com outra mulher.

"Eu liguei para ex-mulher dele e ela contou que ele se despediu do filho no posto de gasolina e depois ele ficou com esses dois amigos no local. Eu fiquei sabendo da morte dele por uma cunhada que mora em Tabatinga. Ela que me ligou", disse Stephane.

Cápsulas de pistola, dinheiro e o celular da vítima foram encontrado no local do crime | Foto: Daniel Landazuri

O caso

O autônomoCésar Pereira, de 30 anos, foi executado com sete tiros e um amigo dele, que não foi identificado, ficou ferido com um tiro nas costas. O crime aconteceu em um posto de gasolina na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Um terceiro amigo das vítimas, que testemunhou o assassinato, foi levado à delegacia para prestar depoimento.

Segundo informações de funcionários da loja de conveniência, que não se identificaram, a vítima era passageira de um carro, modelo HB20, e estava acompanhada de outros dois homens. Eles estacionaram no posto de gasolina quando foram surpreendidos por uma dupla em uma moto, de características não informadas.

“Eles estavam sendo perseguidos, foi muito rápido. Os homens da moto deixaram eles descer no posto e depois atiraram. Os amigos da vítima saíram correndo e depois que os atiradores fugiram, eles voltaram e saíram com carro”, contou a funcionária que pediu anonimato.

Um amigo da vítima ficou ferido durante o crime | Foto: Daniel Landazuri

Conforme a perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC), a vitima foi atingida com quatro tiros nas costas, um na cabeça, na nuca e no abdômen. Foram encontradas cinco capsulas de pistola 380 no local do crime. No bolso da vítima, a polícia achou um celular e R$ 160.

O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Ele deixou dois filhos, o mais novo de oito meses.

Investigações

Segundo a Polícia Civil, os dois amigos da vítima foram abordados por policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na entrada do Aeroporto Eduardo Gomes, quando buscavam por socorro.

"Eles iriam para o Hospital Delphina Aziz, mas após a abordagem, o ferido foi levado para receber atendimento na UPA Campos Sales", informou o plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), delegado Guilherme Antoniazzi,

Antoniazzi ressaltou, ainda, que os dois homens devem prestar depoimento na delegacia.

"Vamos ouvir os envolvidos e solicitar imagens de câmeras de segurança do posto para tentar identificar os suspeito e solucionar o crime", disse.

