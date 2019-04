Confusão entre detentas movimenta presídio feminino em Manaus

Manaus - Na noite desta quinta-feira (11), uma briga entre duas detentas movimentou o Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), localizado no quilômetro 8 da rodovia federal BR-174. Segundo informações, a mulher ameaçou atacar a outra detenta com uma escova de dentes afiada no piso da sua cela.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o motivo da briga seria porque a detenta não queria que a outra ficasse em uma cela próxima. As duas detentas estavam no setor de isolamento do CDPF.

As Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), bem como o Grupo de Intervenção Penitenciária da Seap (GIP), foram acionados para controlar a ameaça de rebelião. Segundo fontes, um carcereiro chegou a ser feito de refém, mas a informação não foi confirmada pela Seap. A interna envolvida na tentativa de agressão passará por Conselho Disciplinar da unidade prisional.

Edição: Lucas Vítor Sena

