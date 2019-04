Grávida com síndrome de down é resgatada de 'prisão' feita por marido

Manaus - Uma mulher de 32 anos com síndrome de down e grávida de três meses foi resgatada por policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na tarde de quinta-feira (11), após ficar por dois dias apanhando do próprio companheiro. O homem, identificado como Carlos Ferreira dos Santos, de 48 anos, conhecido como "Baiano", foi preso pela polícia.

O crime de violência doméstica ocorreu em uma casa alugada situada na rua Pluma (antiga rua Araçaí), no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus. Viviane Simão Cardoso, mãe de uma criança de um ano e grávida de três meses, foi encontrada com várias lesões pelo corpo, inclusive no rosto.

Inconformados com a situação, os vizinhos denunciaram as agressões ao 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). O companheiro da vítima recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para o 4° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Vizinhos denunciaram as agressões | Foto: Josemar Antunes

Ao Portal Em Tempo , o carpinteiro Mário Pereira Ribeiro, de 69 anos, disse que ouviu os gritos de socorro da vizinha, por volta das 10h, no momento que estava construindo um portão em frente à residência.

"Eu e outro vizinho não podemos entrar na casa para ajudá-la, pois estava trancada. Outros vizinhos resolveram chamar a polícia por não aguentar mais ouvir o sofrimento dela.. A maioria dessas agressões acontecem após ele ingerir bebidas alcoólicas", disse.

Após os procedimentos cabíveis no 4° DIP, o homem foi conduzido para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), onde foi autuado pelos crimes de sequestro, cárcere privado, lesão corporal.

