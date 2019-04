Vídeo mostra desespero de pai para tirar filha de carro durante roubo

Um vídeo mostra o desespero que homem para retirar a filha do carro durante um assalto. O caso aconteceu quinta-feira (11), em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Ele foi abordado por dois homens em uma moto e estava com duas crianças no veículo. A vítima chega a correr para tirar a filha mais nova do banco de trás do automóvel, no momento em que os criminosos saem com o veículo.

Uma câmera de segurança flagrou toda a ação dos criminosos. Nas imagens é possível ver quando os assaltantes se aproximam do carro, um Kia Sportage prata, que está parado na rua. O suspeito que está na garupa da moto desce apontando uma arma para o motorista.

A vítima sai do carro e enquanto entrega seus pertences aos criminosos, a menina mais velha deixa o banco do carona.

Depois de pegar os pertences da vítima, o assaltante armado assume a direção do carro. Enquanto isso, o motorista sai correndo para tirar a filha mais nova do banco traseiro. Ela parece estar presa na cadeirinha e ele rapidamente a tira de lá, com o automóvel partindo.

