Criminosos invadem casa e executam homem em sítio na BR-174

Manaus - Júnior Carlos Ferreira dos Santos, de 25 anos, foi executado com seis tiros no início da madrugada desta sexta-feira (12), dentro da própria casa situada na rua Gaiovota, comunidade Jardim Floresta, no quilômetro 126 da BR-174.

De acordo com o relatório da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o crime ocorreu por volta de meia-noite e meia. Quatro homens encapuzados invadiram a residência e efetuaram seis tiros à queima-roupa, dos quais um atingiu a cabeça da vítima.

Os criminosos fugiram sem serem identificados em um carro modelo Gol, de cor vermelha, de placa não informada. Quatro parentes da vítima que estavam na residência, inclusive uma criança de três anos, não ficaram feridas.

No local do crime, a polícia recolheu três cápsulas deflagradas de munições calibre 380 milímetros e uma de espingarda calibre 12. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital.

Ao Portal Em Tempo , o delegado Valdnei Antonio Silva, titular da 37ª DIP de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus de Manaus), informou que a motivação do crime está relacionada ao tráfico de drogas. O caso é investigado pela Polícia Civil do município.

Leia mais:

Confusão entre detentas movimenta presídio feminino em Manaus

Homem executado no Tarumã já havia escapado da morte, diz esposa