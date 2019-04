Assaltantes se passam por passageiros e tocam 'terror' em ônibus

Manaus - Um assalto e uma tentativa de assalto a ônibus do transporte coletivo de Manaus foram registrados na noite de quinta-feira (11), na Zona Norte da capital amazonense. Os criminosos fingiram ser passageiros para levar a renda e pertences das vítimas.

O primeiro caso ocorreu envolvendo a linha 430 da empresa Via Verde, na rodovia AM-010, no bairro Lago Azul, na Zona Norte. Kletleem Souza da Silva, de 18 anos foi presa e o namorado dela, um adolescente de 17 anos, foi apreendido por policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Os suspeitos roubaram toda a renda do coletivo e pertences dos passageiros.

O casal foi levado para o 6ºDIP. Na delegacia, o adolescente aproveitou o momento e pediu a namorada em casamento . "Na saúde, na tristeza, na bondade e na maldade, você aceita casar comigo". A mulher disse sim.

Outro assalto

Outro caso aconteceu na avenida Arquiteto José Henrique B. Rodrigues, no bairro Colônia Terra Nova. Dessa vez, o coletivo da 458 da empresa Vegas Transportes foi alvo da ação criminosa.

O fato ocorreu próximo ao Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Um homem armado com uma pistola entrou no coletivo e anunciou o assalto. Ele levou toda a renda do coletivo e fugiu sem ser identificado.

Os casos foram registrados no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital.

