'Sombra' é preso por matar e ocultar corpo de rival, em Manaus

Manaus - Investigado por assassinato, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apresentou na manhã desta sexta-feira (12) no 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Carlos Alberto Garcia Neto, de 19 anos, conhecido como "Sombra".

A prisão preventiva do suspeito aconteceu na manhã de quinta-feira (11), por volta das 11h, nas dependências do Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na avenida André Araújo, bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

O mandado judicial foi expedido no dia 26 de março deste ano, pela juíza Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

De acordo com o delegado Fábio Aly, titular do 15° DIP, Carlos está envolvido no assassinato ocorrido no dia 21 de junho de 2018. O acusado e um comparsa, identificado como Rafael Albano Santos Silva, mataram a pauladas Rogério de Lima Franco, de 23 anos.

Delegado Fábio Aly, titular do 15° DIP | Foto: Josemar Antunes

"A vítima estava indo para um ponto de comercialização de drogas, acompanhado de um adolescente de 17 anos, na invasão Bananal, no bairro Nova Cidade, Zona Norte. Na ocasião, ele foi rendido e agredido por cinco pessoas, entre elas Carlos Alberto", disse o delegado Fábio Aly.

Após o crime, os criminosos levaram o corpo de Rogério para uma construção e depois colocaram em um carro. O adolescente que testemunhou as agressões não soube informar em qual área da invasão a vítima foi enterrada.

Carlos foi indiciado por homicídio | Foto: Josemar Antunes

A autoridade policial ressaltou que o motivo do crime foi devido ao fato de Rogério furtar na área e vender drogas para um traficante rival. Outras quatro pessoas estão sendo investigadas pela participação no assassinato.

Carlos Alberto foi indiciado por homicídio. Ele ficará preso à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

