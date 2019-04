Vídeo: veja cães farejadores buscando drogas no aeroporto de Manaus

Manaus - O aeroporto internacional de Manaus ainda é uma das maiores portas de entrada e saída de drogas no Amazonas. A Receita Federal tem obtido êxito na identificação desses entorpecentes com a ajuda de cães farejadores.

A procura por entorpecentes é incessante. Mala por mala, o cão Odin fareja por qualquer pista ou vestígio de drogas. O cão farejador de quatro anos de idade é especialista no assunto. É determinado na busca e dá sinais ao perceber o cheiro da maconha.

A equipe da TV Em Tempo acompanhou Odin e o condutor do animal até a área de embarque das bagagens. As malas são colocadas uma ao lado da outra para que o cão continue a farejar. Uma porção de droga foi escondida de forma proposital em uma das bagagens como forma de treinar o animal para situações reais.

Droga é escondida em bagagem para treinar cão para situações reais | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Das 141 pessoas presas pela Polícia Federal no Amazonas em 2018, 111 prisões foram em flagrante no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Os suspeitos tentavam embarcar levando porções de droga nas bagagens. Segundo a PF, em número de prisões, o terminal aéreo de Manaus só perde para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o maior da América Latina e com a maior circulação de pessoas.

Ainda de acordo com o levantamento feito pela PF, o aeroporto de Manaus está incluído na rota do tráfico e é uma das principais saídas de entorpecentes do estado. Segundo o relatório, em 2017, foram apreendidas pouco mais de 9 toneladas e meia de drogas diversas.

Quantidade de droga apreendida em aeroporto de Manaus só perde para o aeroporto de Guarulhos | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Um outro aeroporto com grande fluxo de drogas é o que fica localizado no município de São Gabriel da Cachoeira, a 850 km de Manaus. O local não conta com fiscalização aduaneira nem da polícia federal. Apenas dois agentes da guarda municipal trabalham no terminal aéreo. A região faz fronteira com a Colômbia, a maior produtora de cocaína do mundo.



Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Alex Costa/TV Em Tempo

