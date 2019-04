Após praticar arrastões, dupla é presa e um é baleado durante fuga

Manaus - Após praticarem diversos arrastões no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus, dois homens foram presos na noite desta sexta-feira (12). Os suspeitos estavam em fuga quando os policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) perceberam a ação dos assaltantes e conseguiram interceptar os suspeitos. Um deles estava usando uma tornozeleira eletrônica.

O outro suspeito durante a abordagem policial apontou uma arma para as autoridades policiais que foram obrigados a atirar para salvaguardar a vida antes que os suspeitos atirassem. O baleado foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, na Zona Oeste, e em seguida transferido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste.

Conforme uma das vítimas, a dupla a abordou quando ela estava chegando para casa. Os dois estavam em um carro modelo Corsa Classic, de placa não identificada, e abordaram a vítima de forma violenta.

"Ele chegou a passar a mão na minha cintura e perguntar pelo celular. Entreguei o meu aparelho e ele seguiram na mesma rua, foi quando minha vizinha, que também estava chegando em casa foi parada por eles e também teve o celular roubado", explicou a vítima, que preferiu não se identificar.

Ainda conforme a vítima do assalto, após cometer o crime, eles foram em direção a um lanche, onde fizeram outras vítimas. Ao todo seis aparelhos celulares foram recuperados e um simulacro de arma de fogo apreendida.

Um deles estava usando uma tornozeleira eletrônica. | Foto: Raphael Tavares

De acordo com a tenente Viviane, da 5ª Cicom, a equipe estava em patrulhamento pela área quando perceberam a fuga da dupla. Na tentativa de frear a ação dos suspeitos, foi feito sinal de parada, mas eles não teriam obedecido e apontaram uma arma para a equipe.



"Eles vieram praticando arrastões desde a até da 10ª Cicom, que atende a área do Alvorada. Lá eles fizeram as primeiras vítimas e foram interceptados aqui no Santo Antônio. Vale lembrar que a equipe só realizou o disparo por que um dos suspeitos estava com a arma em punho, e o policial precisa salvaguardar a vida", explicou a tenente.

O caso foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde um dos suspeitos foi apresentado. O segundo deve receber atendimento médico e ficar.sob observação até receber alta e ser encaminhado para a delegacia.



Leia mais:

Ensanguentado, homem pede ajuda na rua da Paz e morre

Homem executado no Tarumã já havia escapado da morte, diz esposa

Mulher que matou dona de casa no São José tem prisão convertida