Corpo de mulher seminua é encontrado em ramal de Manaus

Manaus - Seminua, o corpo de uma mulher ainda não identificada, foi encontrado em um ramal na estrada do Puraquequara, na Zona Leste de Manaus, na tarde desta sexta-feira (12). A causa da morte não foi possível constatar devido não haver sinais de perfurações ou de agressão no cadáver.

De acordo com a polícia, a moradora da casa de onde o corpo foi deixado não chegou a ver nenhuma movimentação suspeita, nem quem possa ter deixado o cadáver no local. Os moradores do local não reconheceram a vítima. Conforme o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a mulher deve ter sido morta a pelo menos 6 horas antes de ser deixada no local.

Investigadores da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS) estiveram no local e recolheram alguns objetos que estavam ao redor do corpo e que possam ter relação com o crime. Os funcionários do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção do corpo após a perícia se realizada pelo DPTC.

