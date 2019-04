Corpo com sinais de tortura e asfixia é encontrado no Novo Aleixo

Homem foi encontrado no Novo Aleixo com sinais de asfixia | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado por moradores locais, por volta de 3h da madrugada, na rua Waldemar Jardim Maués, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte Manaus. O homem, com idade entre 25 a 30 anos, que foi torturado e alvejado a tiros, estava em uma área de mata.



De acordo com a Polícia, o homem, que contava com cicatrizes de cirurgias no punho e perna esquerda, estava com as mãos amarradas para trás e com um pano envolto no pescoço, com sinais de asfixia.

A Polícia investiga o caso, que tem características de crime relacionado ao tráfico de drogas. O Corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deverá ser identificado.

