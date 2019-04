Presos mandante e suspeito de matar idosa no interior do Amazonas

Mulher morreu no hospital João Lúcio no final de março | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã este sábado (13), dois homens foram presos no município de Nova Olinda do Norte acusados de serem mandante e executor da morte da idosa Nazaré Pereira da Silva. Ela foi encontrada por familiares em casa, com sinais de espancamento. Ela morreu no dia 24 de março em um hospital de Manaus.

A equipe da 47 Delegacia Interativa de Polícia Civil de Nova Olinda do Norte, chefiada pelo Delegado de Polícia Civil Renato Simões, em ação conjunta com policiais do 1 Pelotão da Polícia Militar de Nova Olinda do Norte, comandados pelo sargento, Marcelio Garcia, deram cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão em nome de Alexandro Lopes de Lima, vulgo "Sandro" e de Vanderley Brito Farias, vulgo "Tatu". O primeiro seria, supostamente, executor e mandante, respectivamente, do homicídio que vitimou, na data de 24/03/2019, a idosa Nazaré Pereira da Silva.

Equipe responsável pela prisão | Foto: Divulgação

Durante as buscas, foi localizada uma espingarda, calibre 12, na casa de Vanderley Brito Farias, este também foi flagranteado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Ambos os custodiados ficaram à disposição do Poder Judiciário de Nova Olinda do Norte para as devidas providências.

