Suspeitos presos com arma e droga em Boa Vista do Ramos

Apreendidos em operação da PM-AM e PC-AM | Foto: Divulgação

Boa Vista do Ramos - A Polícia Civil do Amazonas, por meio 46ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), localizada em Boa Vista do Ramos, em ação conjunta com policiais militares lotados no município, distante 271 quilômetros de Manaus, prendeu na manhã desta sexta-feira (12),por volta das 9h, cinco pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, na cidade.



Na operação, as equipes apreenderam, aproximadamente, quatro quilos de maconha e uma arma tipo escopeta.

Os elementos identificados como Edelton Rodrigues Prata, 23; Elziane da Silva Gomes, 24; Fabíola Karol Morais Pantoja, 30, e os irmãos Helrisson Guedes Macambira, 33, e Ronald Guedes Macambira, 21, foram presos ao longo dos trabalhos.

De acordo com Aloisio Lopes, as investigações em torno do caso tiveram início após os policiais militares receberem a informação de que os irmãos estariam em atitude suspeita, observando a movimentação de estabelecimentos no local.

Helrisson e Ronald foram presos em uma casa situada na rua Senador José Esteves, localizada no bairro Centro, em Boa Vista do Ramos. Com os irmãos apreendemos três porções de maconha, sendo duas de maconha e uma de sementes de droga, além de uma máscara de personagem de filme”, relatou o gestor.

Conforme Lopes, em seguida as equipes obtiveram a informação sobre a chegada de um carregamento de entorpecentes na residência de Fabíola. Logo, os policiais se deslocaram até o endereço da mulher, na rua das Palmeiras, bairro Monte Sião, onde Edelton, Elziane e Fabíola foram presos.

“No imóvel encontramos 4 quilos de maconha e uma arma tipo escopeta. Também apreendemos cinco aparelhos celulares. A droga achada no local tinha como destino o município de Maués e foi levada por um indivíduo identificado como ‘Sidomar’, que está sendo procurado pela polícia para prestar esclarecimentos sobre o fato”, esclareceu Aloisio Lopes.

Edelton, Elziane, Fabíola, Helrisson e Ronald foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Edelton, Elziane, Fabíola responderão, ainda, por posse de arma de fogo de uso permitido. Os cinco infratores ficarão à disposição da Justiça na carceragem da 46ª DIP, que funciona como unidade prisional em Boa Vista do Ramos.

*Com informações da Assessoria

