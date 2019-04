Homem é morto com várias facadas no pescoço no ramal do Brasileirinho

Manaus - Com várias facadas, um homem ainda não identificado foi encontrado morto no fim da noite de domingo (14), no quilômetro 1 da estrada do ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição foi ao local após uma denúncia anônima, feita ao 190 do Centro Integrado de Operações de (Ciops), informando que havia um corpo jogado no ramal de acesso ao "Balneário Toca do Coelho".

A perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), informou que o homem foi morto com diversas facadas no pescoço e tinha uma perfuração grande no coração.

A vítima aparenta ter entre 20 a 26 anos. A Polícia não encontrou nenhum documento pessoal com ele. A remoção do corpo foi feita por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML).

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o crime.

