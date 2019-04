Corpo de homem é encontrado boiando na orla do São Raimundo

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (15), boiando às margens da orla do bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer a remoção do cadáver. O corpo foi levado para o Pelotão Fluvial da corporação, situado na avenida Sete de Setembro, no bairro Centro, na Zona Sul da capital.

De acordo com o sargento R. Araújo, do Corpo de Bombeiros, um molho de chaves e uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em nome de Marcos Joel da Silva Dias, de 37 anos, foram encontrados com a vítima.

CNH encontrada com o homem | Foto: Josemar Antunes

O homem, aparentando ter 35 a 40 anos, já apresentava forte odor e estava com o rosto deformado por causa de ataque de candiru, um tipo de peixe da região.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do cadáver. A causa da morte é desconhecida e a Polícia Civil deve investigar o caso.

