Seap faz apreensão recorde de drogas com visitante em presídio no AM

Manaus- Uma visitante foi descoberta com aproximadamente 700 gramas de entorpecentes tentando entrar, neste domingo (14), no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no km 8 da BR-174. Essa foi a maior apreensão registrada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) nos últimos tempos.

O caso superou a antiga marca registrada no ano passado, quando outra mulher foi barrada com cerca de 400 gramas de drogas. Em ambas situações, o entorpecente estava escondido nas partes íntimas e foi descoberto durante revista no bodyscan, equipamento de escaneamento corporal.



Além disso, neste domingo (14), também no Compaj, outra mulher foi impedida de entrar na unidade prisional durante a revista com 100 gramas de drogas. No sábado (13), os agentes de ressocialização do Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM 1) flagraram duas mulheres tentando entrar com drogas escondidas nas partes íntimas. Cada uma portava 49 gramas e 154 gramas de entorpecentes.

Equipes da Coordenadoria do Sistema Prisional (Cosipe) da Seap conduziram as quatro mulheres ao Departamento Integrado de Polícia (DIP) para registro de boletim de ocorrência. Entre as medidas administrativas estão a suspensão e o cancelamento do cadastro de visitantes.

*Com informações da assessoria

