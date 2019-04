Vídeo: polícia prende dupla filmada furtando barco em Manaus

Manaus - Dois homens foram presos, nesta sexta-feira (12), suspeitos de furtar a mercadoria de uma embarcação. O crime aconteceu na última quarta-feira (11). Parte do material roubado foi recuperado durante a prisão da dupla, que foi identificada pela polícia pelas imagens de câmera de segurança.

As prisões de Manoel Silva de Melo, de 43 anos e Francisco Ferreira de Andrade, 36, aconteceram na noite da última sexta-feira (12), em zonas distintas da cidade. Uma mulher também foi detida suspeita de receptação.

Além de Manoel (direita) e Francisco (esquerda), uma mulher também foi presa por receptação | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Os policiais militares chegaram até os criminosos depois de reconhecerem um dos suspeitos pelas imagens de uma câmera de segurança. O vídeo viralizou nas redes sociais.

É Francisco quem aparece furtando a mercadoria nas imagens gravadas pelo circuito interno do barco. Das treze caixas furtadas da embarcação, três foram recuperadas. Dentro havia uma rabeta e duas roçadeiras. O restante do material foi vendido por um terceiro criminoso a outros receptadores no interior do estado.

A dupla foi autuada por furto qualificado e organização criminosa.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Waldir Adriano/TV Em Tempo

Leia mais:

Barco utilizado por atriz global é recuperado após roubo no Amazonas

Trio é preso suspeito de assaltar agência bancária em Parintins

Piratas de rio são presos com armas e munições em Coari