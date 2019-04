DRCO prende jovem com droga avaliada em R$ 440 mil, em Manaus

Manaus - Leonardo de Almeida Pereira, de 23 anos, foi preso após uma denúncia anônima no início da tarde de domingo (14), por volta das 12h20, na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. Com ele, os policiais civis do Departamento de Repreensão ao Crime Organizado (DRCO) apreenderam 50 quilos de oxi, maconha e cocaína, avaliados em torno de R$ 440 mil.

De acordo com o delegado Normando Barbosa, diretor-adjunto do DRCO, os entorpecentes foram encontrados em um carro Fiat/Palio, de cor amarela. As drogas estavam divididas em três sacos contendo 43 tabletes.

"Após o DRCO ser informado pelo 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) que um veículo Palio amarelo estava sendo utilizado para transportar drogas, a equipe montou campana e 30 minutos depois conseguiu prender Leonardo com os entorpecentes. Ele não resistiu a prisão", informou o delegado Normando Barbosa.

Material apreendido com o suspeito | Foto: Josemar Antunes

Em depoimento na sede do DRCO, Leonardo disse que foi contratado para transportar a droga e que receberia pelo serviço R$ 2 mil. O homem que receberia os entorpecentes não teve o nome divulgado pelo jovem.

Durante a coletiva de imprensa, nesta manhã de segunda-feira (15), no prédio da Delegacia Geral da Polícia Civil (PC-AM), Leonardo preferiu não comentar sobre a prisão. A polícia informou que trabalha agora para identificar o dono das drogas.

Leonardo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis, o jovem será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul da capital.

