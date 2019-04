Policial civil mata PM a tiros após confusão em boate

Ainda segundo a PM, o tenente foi homenageado na Câmara dos Deputados | Foto: Divulgação





Um policial civil é acusado de matar a tiros um PM em uma casa noturna na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB). Uma mulher também ficou ferida pelos disparos feitos dentro do estabelecimento e precisou ser levada ao Hospital de Base do DF (HBDF). Houve pânico e correria no local.

O crime ocorreu por volta das 3h desta segunda-feira (15). A vítima é o primeiro-tenente Herison Oliveira Bezerra, 38 anos, que era lotado no 10º Batalhão de Polícia Militar (Ceilândia). O oficial levou três tiros – dois no tórax e um no abdômen. Ele chegou a ser levado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), mas não resistiu aos ferimentos.

Câmeras de segurança da boate mostram o momento dos disparos. Nas imagens, é possível ver o policial militar passando em frente ao agente. Eles se esbarram e o policial civil saca a arma e atira. O PM chega a pegar a pistola, mas é alvejado antes. Aos delegados, o acusado alegou legítima defesa.

Segundo testemunhas, os dois já haviam discutido antes de ocorrerem os disparos. O militar teria ido ao banheiro e o agente ficou esperando na porta. O suspeito de ter cometido o assassinato foi identificado como Péricles Marcos Junior, lotado na 14ª Delegacia de Polícia (Gama).

De acordo com a PM, o policial civil assumiu o crime. Preso, foi conduzido à 21ª DP (Taguatinga Sul), responsável por investigar o caso. Antes, teria tentado fugir, mas foi contido por uma guarnição da Polícia Militar.

De acordo com informações preliminares, a confusão entre os envolvidos teria ocorrido após um esbarrão. Os disparos foram feitos por uma arma calibre .40. A esposa do PM quase foi atingida. Nas imagens flagradas pelas câmeras de segurança, ela aparece tentando socorrer o marido. A vítima deixa um filho adolescente.

O policial civil está sendo ouvido pela Corregedoria da corporação na manhã desta segunda (15). No momento dos disparos, a boate estava lotada. O estabelecimento tem capacidade para 1,5 mil pessoas.

Chamados ao local, bombeiros relataram que o tenente foi levado inconsciente e com uma hemorragia grave ao HRT, onde acabou falecendo. O CBMDF informou ainda que a outra vítima, identificada como Andressani de Oliveira Sales, 39, levou um tiro de raspão na coxa.

Nota da PMDFEm nota, a PMDF conformou o ingresso de Herison na corporação em 2012. Três anos depois, ele concluiu o Curso de Formação de Oficiais. Atuou no Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (Gtop 30), “com grande produtividade”, conforme a Polícia Militar.

Ainda segundo a PM, o tenente foi homenageado na Câmara dos Deputados, no dia 14 de maio de 2019. Na ocasião, tinha apreendido mais de 50 armas de fogo e recuperado 20 veículos produtos de roubo e furto, em seis anos de serviço.

“A Polícia Militar se solidariza com os familiares e amigos neste momento de dor e perda de um grande profissional”, destacou a corporação.

