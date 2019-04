Vídeo: mulher é baleada ao ser abordada por ladrão em banco de Manaus

Manaus - Uma mulher de 22 anos, funcionária de uma empresa de frios e laticínios, foi baleada no braço esquerdo durante uma tentativa de assalto, na tarde desta segunda-feira (15), em frente a uma agência bancária situada na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas, a vítima estava acompanhada de dois seguranças quando foi abordada por um criminoso. Ela tentava entrar no banco quando foi surpreendida pelo suspeito armado.

Um vendedor ambulante, de 46 anos, que trabalha em frente ao banco, viu toda a ação do ladrão e informou que o assaltante roubou a arma de um dos acompanhantes da vítima durante a abordagem.

“Eles pararam o carro em frente da agência, a mulher desceu com a bolsa e o segurança que a acompanhava foi rendido e teve a arma tomada pelo bandido. Foi quando o outro segurança, que estava dentro do carro, reagiu e atirou de dentro do veículo”, disse o ambulante.

Troca de tiros

Nesse momento, o assaltante trocou tiros com o segundo segurança e a mulher acabou sendo baleada. Ainda segundo testemunhas, o criminoso fugiu com uma quantia de dinheiro não informada e a arma do primeiro segurança.

“Foram pelo menos seis tiros, depois o assaltante pulou na carroceria de uma picape e fugiu”, contou o vendedor.

Um motorista, ainda não identificado, que passava pela avenida, gravou o momento em que a mulher era socorrida pelos seguranças e levada no carro modelo Ônix, de cor branca, a um hospital da capital amazonense.

A vítima deu entrada por volta de 13h30, no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Conforme o policial que faz a segurança na unidade de saúde, até às 15h, a mulher aguardava atendimento no centro cirúrgico.

A reportagem entrou em contado, por telefone, com a equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atende a área, mas o policial, que não se identificou, informou que não atenderam nenhuma ocorrência dessa natureza.

Informações preliminares dão conta que a mulher iria fazer um depósito para a empresa que trabalha. Ela seria conhecida por pessoas que trabalham nas proximidades do banco, pois faz o procedimento semanalmente.

