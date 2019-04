Quatro venezuelanos são presos com mais de 12 kg de cocaína pura no AM

Tabatinga - Quatro venezuelanos, sendo dois homens de 27 e 24 anos e duas mulheres de 45 e 33 anos, foram presos em Tabatinga pela Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga, no domingo (14), com o apoio da Polícia Militar e da Força Nacional suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas da região.

A quadrilha estava em Tabatinga e pretendia viajar em embarcação de passageiros com destino a Manaus. Ao realizar a inspeção no barco, os policiais identificaram pessoas que possivelmente levavam consigo algum volume grudado sob as vestes e realizaram busca pessoal nelas, vindo a localizar presos aos corpos delas com cintas e fita adesiva, vários invólucros, contendo cocaína na forma mais pura, totalizando aproximadamente 12.180 gramas da droga.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga. Os venezuelanos informaram os policiais que receberam a droga na Colômbia e que seu destino final seria a capital Manaus, onde entregariam o material entorpecente a terceiros.

Após análise dos fatos, o Delegado de Polícia Federal de sobreaviso ratificou a prisão e instaurou Inquérito Policial, mediante Auto de Prisão em Flagrante, com indiciamento dos presos pela prática do crime de tráfico internacional de drogas.

*Com informações da assessoria

