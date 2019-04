Homem é baleado com três tiros quando caminhava em rip rap no Mutirão

A família evitou comentar o caso com a imprensa | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Daniel B. G., de 23 anos, foi baleado com três tiros na tarde desta segunda-feira (15). A tentativa de homicídio aconteceu quando a vítima caminhava em um rip rap localizado nas proximidades de um supermercado no bairro do Mutirão, Zona Norte de Manaus.

Por volta das 14h30, o homem deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, e foi encaminhado para o centro cirúrgico da unidade. Procurada pela reportagem, a família da vítima não quis repassar detalhes sobre o fato, e também não informou sobre a autoria do crime.

De acordo com um soldado do posto da PM no hospital, Daniel já tem passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. A suspeita é que o crime foi motivado por um suposto acerto de contas. A Polícia Civil esteve no hospital e deve investigar o caso.

Mulher baleada

Uma mulher de 22 anos, funcionária de uma empresa de frios e laticínios, foi baleada no braço esquerdo durante uma tentativa de assalto , na tarde desta segunda-feira (15), em frente a uma agência bancária situada na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas, a vítima era escoltada por dois seguranças quando foi abordada por um criminoso. Ela tentava entrar no banco quando foi surpreendida pelo suspeito armado.



