Pai que recrutou os filhos para o tráfico de drogas é preso no AM

Eirunepé - Um homem identificado como Pedro da Silva Gonçalves, de 43 anos, conhecido como “Pedim”, e o filho dele Ismael Gonçalves de Souza, 23, foram presos na manhã desta segunda-feira (15), durante a operação “Dó, Ré, Mi”, na cidade de Eirunepé, a 1.160 quilômetros de Manaus. Os dois foram detidos com aproximadamente 1,3 quilo de drogas e R$ 10 mil em espécie, provenientes da venda de entorpecentes.

Segundo a Polícia Civil, "“Pedim” é apontado como o comandante do tráfico de drogas em uma comunidade chamada“Favelinha”, localizada no bairro Aparecida, no município. Ele usava os próprios filhos na distribuição de drogas e utilizava o sítio da família dele, na Comunidade do Ouro, zona rural do município, para guardar entorpecentes que chegavam do Acre.

"No sítio apreendemos, aproximadamente, 1,3 quilo de drogas, entre pasta base de cocaína e maconha, encontrado enterrado no meio da mata, distante duas horas de voadeira do sítio. Também encontramos no local R$ 10 mil, provenientes da venda de drogas”, relatou Paulo Ricardo, gestor da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela juíza Rebecca Ailen Nogueira Vieira Aufiero. “Esse foi mais um duro golpe que demos no tráfico de drogas no município. Essa ação contou com o reforço de 14 policiais, duas lanchas e três viaturas. Tiramos de circulação um dos maiores distribuidores de drogas dessa região. Essa operação é continuação da prisão em flagrante de outro filho de Pedro, Donizete Gonçalves de Souza, ocorrida no início deste ano, também por envolvimento com o tráfico de drogas”, informou o gestor da DIP.

Paulo Ricardo afirmou que as investigações ainda vão continuar, até que todos os envolvidos sejam presos. Pedro e Ismael foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, eles ficarão presos na carceragem da DIP, que funciona como unidade prisional naquele município.

