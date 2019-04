'Boi Zebu' morre em hospital após ser baleado 7 vezes por rivais

Boi Zebu ainda chegou a ser socorrido e ficou dois dias internado no João Lúcio | Foto: Divulgação





Manaus - Após ser atingido com vários tiros no último domingo (14), Adriano Geraldo Galber Melo, de 40 anos, conhecido como "Boi Zebu", morreu no início da madrugada

desta terça-feira (16) no Hospital e Pronto-Socorro (PS) Dr. João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

Adriano se recuperava após levar sete tiros, na rua Nova Olinda, bairro Petrópolis, Zona Sul da capital. O crime ocorrei no último domingo (14).

Na ocasião, a vítima ainda entrou na casa de uma vizinha na tentativa de fugir dos assassinos, mas foi alcançada e alvejada com os tiros. Os criminosos fugiram a pé sem serem identificados.

A polícia informou que Adriano era ex-presidiário e conhecido por cometer roubos de celulares, estabelecimentos comerciais e casas. Além disso, Adriano cobrava pedágios e estava envolvido em homicídios na capital.

Adriano foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, mas por volta de meia-noite e meia de hoje (16) não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A DEHS abriu inquérito para investigar a morte. A polícia investiga duas linhas: a primeira de que ele tenha sido morto em um acerto de contas e outra de que "Boi Zebu" tenha sido vítima de vingança, por conta dos inúmeros crimes registrados no nome dele.

