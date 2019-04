'Não fui eu quem matou', diz suspeito de matar militar da Aeronáutica

Arley estava usando uma tornozeleira eletrônica com defeito | Foto: Josemar Antunes





Manaus - Investigado por latrocínio (roubo seguido de morte), o autônomo Arley Rodrigues Monteiro, de 26 anos, foi apresentado na manhã desta terça-feira (16), pela equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd). O homem é suspeito de matar a facadas o soldado da Aeronáutica, Leonardo Peres Marinho, de 20 anos, durante uma banda de Carnaval neste ano.

Arley foi preso na manhã de segunda-feira (15), no beco Primeiro de Março, bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul da capital. O mandado de prisão preventiva foi expedido no dia 12 de abril deste ano, pelo juiz Genesino Braga Neto, da 10ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

A tornozeleira eletrônica de monitoramento do preso, de responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que deveria estar funcionando, estava desativada. A polícia passou meses sem saber qual era a localização de Arley.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular da Derfd, Arley foi identificado como autor do latrocínio após levantamento da equipe de investigação.

Como foi o crime?

Dois homens e uma mulher abordaram um amigo do soldado da Aeronáutica e anunciaram o roubo, durante um bloco carnavalesco na avenida Jutaí, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças.

Leonardo acompanhava três amigos no evento e também foi surpreendido pelos criminosos durante o assalto. Arley e um comparsa, identificado como Williams, mais conhecido como "Acerola", que ainda não foi preso pela polícia, estavam armados com uma faca.

"Eles se aproximaram do grupo e exigiram que eles entregassem os celulares. Um dos amigos do soldado da Aeronáutica foi agredido e Leonardo travou luta corporal com Arley. Mesmo sendo um militar e treinado, Leonardo foi esfaqueado", explicou o delegado Guilherme Torres.

Leonardo foi atingido com uma facada no tórax e desmaiou em seguida. O militar foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, na Zona Sul, onde morreu.

Preso, Arley negou participação no crime. "Não foi eu que matei ele. Vou provar isso à Justiça, pois no dia eu estava trabalhando", argumentou Arley durante coletiva de imprensa.

Ele foi indiciado por latrocínio e ficará preso no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde aguardará à decisão da Justiça.

