Homem mata, rouba professor e leva o dedo dele para usar em banco

Pernambuco - Ozair de Lima Mandu é suspeito de matar o professor de matemática, João José de Souza, no último dia 7 de março. Ele foi preso no sertão pernambucano nesta semana.

De acordo com a polícia, o homem é suspeito de matar o professor para roubá-lo. Ele ainda teria decepado o dedo da vítima para conseguir, por meio da biometria, realizar saques na conta dele.

Ozair trabalhava em uma creche situada em frente à casa do professor e, durante conversas, descobriu que a vitima tinha alguns bens. O suspeito realizou compras com o cartão de crédito de João, de acordo com a polícia.

Ozair assumiu a autoria do crime e contou os detalhes aos policiais. Segundo ele, o professor teria feito um convite pessoal para visitar a casa dele, com intuito de terem um relacionamento amoroso.

O suspeito aceitou e acabou assassinando-o a facadas. Após o crime, o autor fugiu levando R$ 3,2 mil em espécie, cartões bancários, notebook, celular e dois receptores de TV a cabo.

