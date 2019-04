Após roubar posto, homem é preso com arma furtada de PM em Manaus

Manaus -Alma Martins Fragata, de 18 anos, foi preso em posse de uma arma de fogo de propriedade da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). O armamento furtado de um policial militar foi encontrado dentro de um carro EcoSport, de cor prata, após ser usado em assalto ao posto de combustíveis Mucuripe, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), o crime ocorreu por volta das 22h30 de segunda-feira (15), na avenida General Rodrigo Otávio. Dois homens chegaram ao local em um carro e anunciaram o assalto. Eles levaram a renda do estabelecimento no valor R$ 1,2 mil.

o armamento furtado de um policial militar foi encontrado dentro de um carro EcoSport, de cor prata. | Foto: Divulgação/ PM

Após o crime ser comunicado, o carro de placa JQO-5677, usado no roubo, foi localizado por volta das 6h na rua Professora Júlia Santana, no bairro Zumbi dos Palmares 1, na Zona Leste de Manaus.

O suspeito foi preso e conduzido para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis | Foto: Divulgação/PM

Durante a abordagem feita por policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi encontrado uma pistola com nove munições no carregador. A arma pertencente ao subtenente Francisco Ferreira da Costa Filho, lotado no Comando da Polícia Militar. Ele teve a arma furtada no dia 12 de abril deste ano.



O suspeito foi preso e conduzido para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

