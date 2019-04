'Valentão' preso: vigilante não aceita separação e agride ex em Manaus

O suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica | Foto: Divulgação

Manaus - Um vigilante, de 36 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (16), após ser denunciado por agredir fisicamente a ex-companheira, uma mulher de 34 anos. O crime ocorreu na madrugada, por volta das 3h, em via pública, na rua Timbiras, núcleo dois do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.



De acordo com a Polícia Civil, depois de sofrer as agressões, a vítima foi até o prédio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher –Anexo (DECCM- Anexo), no bairro Cidade de Deus, para formalizar a ocorrência. A mulher contou que as agressões foram motivadas por ciúmes.



“A mulher apresentava hematomas visíveis no rosto, mãos e pernas. Ela argumentou que o ex-companheiro não aceitava o término da relação e agrediu por achar que ela estaria se relacionando com outra pessoa. Imediatamente, a delegada plantonista Ana Maria Oliveira da Silva deslocou uma equipe para iniciar as buscas pelo infrator, preso por volta das 11h, na casa da mãe dele, no bairro São Jorge, zona oeste da capital”, explicou delegada Giovanni Fernandes, titular da unidade policial.



O vigilante foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica. A delegada informou que foi estipulado ao suspeito uma fiança no valor de cinco salários mínimos.

Caso o pagamento seja efetuado, ele será liberado para responder ao processo em liberdade. Na possibilidade de não pagar o valor estipulado, o homem será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Grávida é agredida pelo marido por se recusar a fazer sexo com ele

Polícia Civil prende mecânico que agrediu ex-companheira em Manaus