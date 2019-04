'Droga na farinha': 20 kg de maconha são apreendidos em barco no AM

A droga estava escondida em sacos de farinha | Foto: Reprodução





Manaus - A polícia apreendeu, na manhã desta terça-feira (16), por volta das 6h, aproximadamente 20 quilos de maconha, do tipo skunk, em um barco atracado na orla de Manaus, no Centro, Zona Sul da cidade.

De acordo com o diretor do Denarc, delegado Paulo Mavignier, as equipes estavam realizando abordagens de rotina em combate ao tráfico de drogas nas embarcações ancoradas no local quando encontraram um barco que tinha chegado do município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus em linha reta).

A droga foi levada para a sede do Denarc | Foto: divulgação





“Ao longo das buscas na embarcação, o cão farejador Odin, agente canino da Receita Federal, identificou a droga, escondida no porão de encomendas, dentro de sacos de farinha. Ao realizarmos a inspeção, nós detectamos o material, aproximadamente 20 quilos de maconha do tipo skunk”, explicou Mavignier.

O diretor do Denarc informou que a droga tinha como destino a capital amazonense, porém, as equipes conseguiram interceptar esse material antes de ser comercializado na cidade.

“Agora iremos continuar as investigações até identificarmos, localizarmos e prendermos os responsáveis pela mercadoria ilícita”, disse.

Veja ação da polícia | Autor: Divulgação

*Com informações da assessoria

