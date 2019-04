Jurado de morte, detento é perseguido e executado no São Raimundo

A vítima era monitorada por tornozeleira eletrônica | Foto: Daniel Landazuri / Reprodução Facebook

Manaus - O detento Stanley Ribeiro Trigueiro, de 21 anos, conhecido como "Leozinho", foi executado com seis tiros no final da tarde desta terça-feira (16), na Zona Oeste de Manaus. Stanley, que cumpria pena em liberdade condicional, foi perseguido e assassinado enquanto pedia por ajuda em uma casa na rua das Cacimbas, no bairro São Raimundo.

Segundo informações de testemunhas, "Leozinho", estava em um escadão que dá acesso a um beco do bairro, quando foi abordado por um homem identificado apenas como "Bené", que atirou contra ele. A vítima teria sido baleada e mesmo ferida correu e tentou pedir ajuda na casa de uma moradora, mas foi perseguido pelo traficante e executado dentro do imóvel. De acordo com a Polícia Civil, Stanley tinha sido jurado de morte por "Bené".



A DEHS esteve local do crime apurando as informações sobre o rime | Foto: Daniel Landazuri

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) constataram que a vítima foi atingida com três tiros nas costas e três no peito. Testemunhas ainda informaram à polícia que o suspeito fugiu a pé do local do crime.

A mãe de "Leozinho", a copeira Nilda Ribeiro, de 42 anos, informou que o filho era usuário de drogas e envolvido com o tráfico de entorpecente naquela região. "Ele costumava passar o dia na praça. Não sei qual foi a confusão, mas ele já estava recebendo ameaças", disse a mulher.

A mulher ainda informou à polícia que "Leozinho" havia sido preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A vítima era monitorada por tornozeleira eletrônica, mas não há informações de quanto tempo cumpria a pena em liberdade.

Em meio a comoção dos familiares o corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deve investigar o caso.

Veja reportagem no local do crime:

Edição: Lucas Vítor Sena

Leia mais

Vídeo: mulher é baleada ao ser abordada por ladrão em banco de Manaus

Vídeo: escolas cancelam aulas após furto de fiação elétrica em Manaus