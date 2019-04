Procurada por furtos em lojas, mulher é presa em Manaus

Manaus - Uma mulher identificada como Tainá Alves Neves, de 23 anos, foi presa nesta terça-feira (16), às 10h, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por furto qualificado. O crime ocorreu em um mercantil situado na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a prisão ocorreu na Comunidade Parque Riachuelo, situada no bairro Tarumã, Zona Oeste da cidade.

“No decorrer da investigação percebemos que a infratora mudava constantemente de endereço, com o intuito de dificultar o nosso trabalho. Mesmo sendo procurada pela polícia, continuou a cometer furtos pela cidade. Em razão disso, representei à Justiça o pedido e prisão preventiva em nome dela”, esclareceu.

Conforme o titular do 19º DIP, Tainá não agia sozinha. A jovem tinha como comparsa Flávia Raquel Ramos Batista, 25, presa por policiais civis no dia 22 de março deste ano, durante a operação “Pilar 4” da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM).

Segundo Goes, ambas participaram do furto ao mercantil, de onde foram subtraídos dois televisores, recuperados com Raquel.

Reincidente

Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi constatado que Tainá já tinha passagem pela polícia por furto a lojas em centros comerciais e supermercados. Tainá foi indiciada por furto qualificado. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, ela será conduzida ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), onde irá ficar à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria.

