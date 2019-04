'Amigo' executa homem em moto na Zona Sul de Manaus

Manaus - Um homem identificado como Ilson L. de A, de 39 anos, foi morto na noite desta terça-feira (16), enquanto passava de moto pela rua Danilo Corrêa, em Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. Os suspeitos estavam em um carro de cor preta, e abordaram a vítima no momento em que ele passava pela via. Outra versão é de que o homem estava com um amigo, que foi o autor dos disparos.

De acordo com o capitão Rômulo Botelho, da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi abordada pelos suspeitos que estavam em um veículo de modelo não identificado, que fizeram diversos disparos na cabeça de Ilson, que foi a óbito no local.

"O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência [Samu], foi acionado para socorrer a vítima, mas ao chegar no local apenas atestou o óbito do homem. A vítima tinha passagem por tráfico de drogas", explicou o policial militar.

Outra versão

Conforme testemunhas, Ilson estava na moto modelo Honda Titan com um amigo, que pediu para ele parar a moto na via para atender uma ligação. Durante a durante a distração da vítima, o suspeito sacou a arma e atirou diversas vezes contra a vítima. "Depois que ele atirou no Ilson, ele fugiu pela rua e até encontrar outros homens que estavam em um carro preto. Em seguida, fugiram", disse uma dona de casa que preferiu não se identificar.

A versão não foi confirmada pelos policiais da 3ª Cicom. A equipe da TV Em Tempo chegou a ser hostilizada pelos familiares, que não queriam que imagens fossem feitas da cena do crime. Houve uma discussão e os policiais militares intervieram na situação.

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC), da Polícia Civil. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

Jurado de morte, detento é perseguido e executado no São Raimundo

'Gil' é executado com tiros na cabeça em área vermelha do Prosamim