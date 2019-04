Homem sai para comprar lanche e é morto a tiros na Cidade de Deus

Manaus - Após sair para comprar um lanche para a esposa, um homem identificado como Anderson V. G, de 26 anos, foi atingido com diversos tiros na noite desta terça-feira (16). O caso aconteceu na rua Espigão, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a tenente Carolina, da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem foi abordado por uma dupla em moto, que passou por onde eles estava atirando contra a vítima. "Quando nossa equipe chegou no local, o Anderson já tinha sido levado por populares para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas segundo informações ele já chegou sem vida na unidade hospitalar", explicou a policial militar.

O corpo da vítima foi removido do necrotério do HPS Platão Araújo, na Zona Leste, pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

