Homem é morto e 'jogado' em área de mata no Dom Pedro

Manaus - Um homem foi morto na noite desta terça-feira (16), em um terreno baldio no final da rua Clara Cordeiro, no Dom Pedro, na Zona Oeste de Manaus. A vítima aparenta ter entre 20 e 25 anos, e ainda não foi identificada pela polícia.

Moradores ouviram o barulho do disparo, mas não chegaram a ver quem foram os suspeitos. De acordo com os policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vizinhança teria se assustado com o barulho e, ao saírem para a via encontraram, o corpo da vítima. Os suspeitos fugiram em um carro de modelo e placa não identificados.

"Esse é um local conhecido pela desova de corpos. Não é área do tráfico de drogas, mas não é a primeira vez que isso acontece na região. Nós estamos intensificando o patrulhamento na área", disse um sargento que preferiu não se identificar.

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

