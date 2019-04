Corpo encontrado no Dom Pedro é de adolescente de 13 anos

Manaus - O corpo encontrado em um terreno baldio no final da rua Clara Cordeiro, no Dom Pedro, na Zona Oeste de Manaus, na noite de terça-feira (16), foi identificado como sendo de Davi Matos Batista, de 13 anos.

O adolescente foi morto com um tiro na cabeça. A família reconheceu o corpo no Instituto Médico Legal (IML).

Moradores ouviram o barulho do disparo, mas não identificaram os suspeitos.

"Esse local é conhecido pela desova de corpos. Não é área do tráfico de drogas, mas não é a primeira vez que isso acontece na região. Nós estamos intensificando o patrulhamento na área", disse um sargento da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O velório está sendo realizado na casa onde a vítima morava | Foto: Josemar Antunes

Velório

O velório do adolescente está sendo realizado na casa onde ele morava, localizada na rua Bela Vista, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Abalada, a mãe de David, Regiane Bentes, de 30 anos, disse que sempre pediu para o filho sair do mundo das drogas e deixar de andar com pessoas de má índole.

"Mesmo com o trabalho diário nunca deixei de dar atenção e conversar com o meu filho. Dei muitos conselhos para o Davi sair do mundo das drogas. Ele ouvia calado e depois se fechava, mas não ligava. Garanto que não foi por falta de conselho. Apesar do envolvimento com pessoas erradas e fazendo uso de drogas, Davi sempre me respeitou como mãe", disse.



O crime está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

