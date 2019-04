'Não foi falta de conselho', diz mãe de adolescente morto em Manaus

Manaus - O clima era de comoção no velório do estudante da rede pública estadual Davi Matos Batista, de 13 anos , assassinado na noite de terça-feira (16). Amigos da Escola Estadual Maria de Lourdes e familiares estiveram reunidos para dar o último adeus ao adolescente morto com um tiro na cabeça. O velório aconteceu na casa onde o jovem morava, na rua Bela Vista, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O adolescente foi encontrado morto no ramal Gemido da Cabrita com a rua Clara Cordeiro, no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste. Muita abalada, a mãe da vítima, Regiane Bentes, de 30 anos, conversou com a reportagem do Portal Em Tempo e lembrou dos momentos com o filho.

A mãe do adolescente estava muito abalada | Foto: Josemar Antunes

Durante a entrevista, Regiane lamentou a morte do filho e disse que sempre lutou para dar uma boa educação, mas as amizades erradas escolhidas por Davi provocaram um final triste.

"Mesmo com o trabalho diário nunca deixei de dar atenção e conversar com o meu filho. Dei muitos conselhos para o Davi sair do mundo das drogas. Ele ouvia calado e depois se fechava, mas não ligava. Garanto que não foi por falta de conselho. Apesar do envolvimento com pessoas erradas e fazendo uso de drogas, Davi sempre me respeitou como mãe", disse.

Apologia ao crime

Regiane contou à reportagem que o filho mensurava em seu perfil na rede social a facção criminosa Família do Norte (FDN).

"Eu sempre disse para ele não usar o Facebook para agradar facção criminosa. Para falar a verdade nem sei se ele fazia parte. Não sou a primeira e nem serei a última a enterrar um filho por causas das drogas. Hoje uma parte de mim foi embora", lamentou.

O adolescente tinha apenas 13 anos | Foto: Divulgação

Regiane revelou, ainda, que se pudesse voltar atrás faria muito mais pelo filho. "Se eu pudesse ter a oportunidade de ajoelhar para o meu filho sair das drogas faria isso. Eu acredito que faltou pulso e mais vontade da minha parte. Com oração acredito que nada disso estaria acontecendo. Meu Dia das Mães não será como antes. Estou arrasada por dentro", desabafou.

O enterro do adolescente está marcado para acontecer às 15h desta quarta-feira (17) no Cemitério Parque Tarumã, bairro Tarumã, na Zona Oeste da capital.

A morte de Davi será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Homem é morto e 'jogado' em área de mata no Dom Pedro

Homem sai para comprar lanche e é morto a tiros na Cidade de Deus