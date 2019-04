Investigador é suspeito de manter relações sexuais com menores no AM

Manaus - O investigador da Polícia Civil Paulo Ricardo, que exerce a função de delegado titular no município de Eirunepé, distante 1.160 quilômetros em linha reta da capital, foi denunciado ao Conselho Tutelar da cidade por suspeita de envolvimento sexual com adolescentes.

A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público Federal (MPF). Uma das adolescentes chegou a dar um depoimento no Conselho Tutelar informando e confirmando que realmente mantinha relações sexuais com o delegado. O caso segue em apuração.

Paulo Ricardo já atuou em duas unidades policiais em Manaus | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

A adolescente informou ao conselheiro tutelar que a esposa do delegado teria descoberto as relações sexuais com as adolescentes e a partir daí começou a ameaçá-las de morte.

O investigador já atuou em Manaus como delegado do 20º Distrito Integrado de Polícia e também foi o responsável pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), mas atualmente trabalhava na Delegacia.

De acordo com a delegada Suely Costa, diretora do Departamento de Polícia do Interior (DPI), um delegado de polícia foi deslocado para o município de Eirunepé para realizar todos os procedimentos cabíveis em torno do caso, que segue sendo investigado.

Correção:

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Amazonas (Sindepol-AM) informa que a função do policial civil , denunciado por, possivelmente, se relacionar sexualmente com adolescentes no município de Eirunepé, distante 1.160 quilômetros em linha reta da capital, não é de Delegado de Polícia Civil.

O servidor é investigador de polícia e estava lotado na Delegacia daquele município, atuando como Gestor de Delegacia e não como Delegado de Polícia, visto que a investidura no cargo de Delegado só se dá mediante concurso público, não podendo haver nomeações administrativas ad hoc.

Diretoria do Sindepol-AM

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:



Veja reportagem | Autor: Victor Gouveia/TV Em Tempo

