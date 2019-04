Preso homem que roubava armas e vendia para traficantes em Manaus

Manaus - Com especialidade em roubar armas de fogo, Felipe Rodrigues Corrêa, de 34 anos, foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva por roubo. A prisão aconteceu por volta das 15h, na rua Marechal Deodoro, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

Felipe foi apresentado na manhã desta quarta-feira (17) no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O documento judicial foi expedido do dia 5 de abril deste ano pelo juiz de direito da 8ª Varal Criminal.

Conforme a polícia, Felipe roubou uma pistola PT100 de um policial militar, no bairro Tarumã, na Zona Oeste, no momento que o PM fazia compras em um mercadinho. O crime ocorreu no dia 4 de março.

Em outro roubo ocorrido em fevereiro, Felipe estava sendo investigado por roubar um revólver calibre 38 de um vigilante, no bairro Centro, na Zona Sul da cidade.

De acordo com o delegado Paulo Benelli, titular do 20° DIP, Felipe roubava as armas de fogo e vendia para traficantes de facção criminosa. Em depoimento, ele confessou que guardava um revólver calibre 38 na residência dele, roubado em fevereiro.

A arma de fogo foi encontrada com três munições na casa de Felipe, situada no conjunto Viver Melhor, bairro Lago Azul, na Zona Norte.

"Ele roubava essas armas e vendia para alguns traficantes para cometerem crimes. Ele também faz parte de facção criminosa. Felipe é autor de quatro crimes somente neste ano", explicou o delegado Paulo Benelli.

Delegado Paulo Benelli, titular do 20° DIP | Foto: Josemar Antunes

Condenado

A autoridade policial informou, ainda que Felipe foi condenado a 30 anos em regime fechado por três roubos majorado e dois furtos. Depois de um tempo teve progressão para o regime semiaberto, saiu do presídio e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica, mas Felipe rompeu o equipamento.

O delegado ressaltou que Felipe é investigado por outros dois crimes. Um deles ocorreu no dia 10 de abril em um supermercado no bairro Compensa, na Zona Oeste. Na ocasião, Felipe roubou um revólver calibre 38 do vigilante do local.

O segundo crime é um latrocínio tentado que aconteceu na última segunda-feira (15) de abril, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte.

Felipe foi indiciado por roubo majorado e autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Após passar pela audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul, Felipe será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.

