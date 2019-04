Terceiro envolvido no assassinato de 'Índio' é preso no Nova Cidade

O homem foi preso na casa da mãe dele, onde estava escondido | Foto: Divulgação

Manaus - Giovani Ribeiro Printes, 23, o terceiro envolvido na morte de Enoque Correa Tavares, que era conhecido como “Índio”, que tinha 26 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (17), na casa da mãe dele, na rua Sol Poente, Comunidade Raio de Sol, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

O suspeito foi detido em cumprimento de mandado de prisão prisão preventiva por homicídio. A ordem judicial foi expedida no dia 27 de fevereiro deste ano, pelo juiz Glen Hudson Paulain Machado, no Plantão Criminal.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), delegado Paulo Martins, o crime aconteceu no dia 26 de janeiro deste ano, nas proximidades de um campo de futebol da comunidade.

No dia do homicídio, Giovani e outros dois suspeitos, Darcy Marques Dentes Neto, 24, o “Pereira”, e Halison Aroucha da Silva, 20, chamado de “Barriga” , que já foram presos pela equipe da DEHS, efetuaram cerca de 14 disparos de arma de fogo em Enoque.



“No dia do crime, "Índio" ameaçou de morte um homem que estava foragido e que fazia parte de uma facção criminosa que atua no Estado. A partir disso, o trio teria recebido ordens para matar a vítima e armou uma emboscada. Efetuamos as prisões de ‘Pereira’ e ‘Barriga’ no dia 27 de fevereiro deste ano. No entanto, as buscas por Giovani continuaram até lograrmos êxito na prisão dele”, explicou Martins.

Indiciamento

Giovani foi indiciado por homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis na especializada, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde deverá ficar à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

