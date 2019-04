Neta planeja roubo aos avós, autoriza agressões e simula estupro no AM

Fabiana confessou o crime e disse que estava de olho nas aposentadorias dos idosos | Foto: Divulgação





Manaus - Após 10 dias de investigação, a Polícia Civil do Amazonas conseguiu prender um dos suspeitos de roubar um casal de idosos no município de Iranduba. A mentora do crime, que também foi presa, era a neta do casal, a jovem Fabiana Souza dos Santos, 19. Segundo a polícia, durante a apuração do crime, foi constatado que ela ordenou que Bruno Gomes Santana, 29, e um comparsa dele cometessem o crime. Ela também simulou ter sido estuprada pelos criminosos para despistar a polícia.

O roubo ocorreu no dia 5 de abril deste ano. Os dois idosos, de 80 e 72 anos, avós de Fabiana, não imaginavam que a neta estava por trás do crime - que ocorreu na residência da família situada na comunidade do Ariaú, em Iranduba.

Na ocasião, o casal de idosos estava dormindo quando foi abordado por Bruno e outro indivíduo, que está sendo procurado pela polícia e não teve a identidade divulgada para não comprometer o andamento das investigações.



“No dia do crime, eles invadiram o imóvel e renderam os idosos. As vítimas tiveram os braços, pernas e pescoços amarrados e chegaram a ser agredidas fisicamente com socos pelos infratores. Do local, a dupla subtraiu um aparelho celular e R$ 490 em espécie. Posteriormente, as vítimas conseguiram se soltar e pedir ajuda de vizinhos, que avistaram os infratores empreendendo fuga em uma motocicleta”, explicou a delegada Sylvia Laureana, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Conforme a autoridade policial, durante as investigações a equipe da 31ª DIP constatou que Fabiana foi quem facilitou a entrada de Bruno e do comparsa no local.

“Quando localizamos Bruno e Fabiana, imediatamente o prendemos e levamos para a delegacia. A jovem relatou, em depoimento, que a intenção era roubar o dinheiro da aposentadoria dos avós dela”, disse.

A titular da 31ª DIP destacou, ainda, que durante as oitivas, Fabiana afirmou que simulou ter sido estuprada pelos infratores para tentar despistar as diligências da polícia. O mandado de prisão preventiva por roubo majorado em nome de Bruno e Fabiana foi expedido pelo juiz Carlos Henrique Jardim da Silva, da 2ª Vara de Iranduba.

O casal foi indiciado por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis na 31ª DIP, Bruno e Fabiana serão trazidos para unidades prisionais distintas em Manaus, onde irão ficar à disposição da Justiça.

