Preso taxista que sequestrou e estuprou menina na Zona Leste de Manaus

Manaus - Um ano e cinco meses após sequestrar e estuprar uma menina, que na época do crime tinha 11 anos, o taxista Rillir de Moraes Bastos, de 45 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (17), na casa onde ele morava, no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 7 de novembro de 2017. O taxista observou a criança em via púbica do bairro Armando Mendes, esperou o melhor momento para surpreendê-la e a arrastou para dentro do carro.

O estupro ocorreu dentro do veículo. A menina só revelou o abuso um ano depois, após sofrer constantes ameaças de morte por parte do suspeito. Possivelmente, o suspeito já observava a vítima há algum tempo e teve acesso ao número de telefone da criança, por onde enviava as ameaças.

A titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), delegada Joyce Coelho, explicou que menina ficou traumatizada depois do crime. Ela deixou de estudar e passou a apresentar transtornos psicológicos. Atualmente, com 13 anos, ela tentou se matar em três ocasiões distintas.



"O taxista tinha conhecidos em comum com a vítima. Por meio dessas pessoas, ele conseguiu o número de telefone da menina e passou a ameaçá-la. O objetivo era fazer com que ela não o denunciasse. Essa situação gerou consequências e, na última tentativa de suicídio, ela ingeriu uma serie de remédios e ficou internada na UTI de um hospital da cidade. Após receber alta médica, a menina teve coragem e relatou o crime à família", disse a delegada.

Após a família registrar o Boletim de Ocorrência (BO), na Depca, e a equipe de investigação realizar a identificação do suspeito, a juíza Patrícia Chacon de Oliveira, da 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescente, expediu a ordem judicial em nome do taxista.

"Diante da gravidade da situação, representamos de imediado a prisão preventiva dele que foi acolhida pela Justiça. Por volta da 6h da manhã desta quarta, nós cumprimos o mandado de prisão na casa dele", contou a delegada.

"Esperamos que a vítima se sinta mais segura agora com a prisão do suspeito e que isso possa fortalece-la para que ela venha se desenvolver como adolescente e tenha um retorno à vida normal", ressaltou Joyce Coelho.



Rillir foi indiciado por estupro de vulnerável. Ele foi apresentado à imprensa, porém permaneceu em silêncio. Ao término do procedimento na delegacia, ele será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro 8, da BR-174, onde ficar à disposição da Justiça.

