Briga de casal: mulher esfaqueia homem para proteger amiga em Manaus

Manaus - Durante uma briga de casal, uma mulher de 37 anos esfaqueou o esposo de uma amiga, um homem de 29 anos, para proteger a colega contra agressões físicas. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (17), por volta das 3h, na invasão Nova Conquista, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

A mulher informou aos policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que estava em sua casa, na rua Cruzeiro do Oeste, consumindo bebida alcoólica com a amiga, quando o homem chegou no local iniciando uma discussão com a esposa. Para defender a colega, a mulher desferiu duas facadas nas costas da vítima.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Doutor Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, onde foi internado e passou por procedimentos cirúrgicos.

A Polícia Civil ainda informou que a suspeita foi agredida pela população que presenciou a ação, e também encaminhada para a unidade hospitalar. Após ser medicada e liberada, ela foi conduzida ao prédio do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio.



