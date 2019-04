Enfermeiro é preso suspeito de estuprar criança em Atalaia do Norte

Manaus - Um enfermeiro identificado como Jocélio Gomes Ferreira, de 29 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (17), suspeito de ter estuprado uma menina de apenas cinco anos de idade. O caso aconteceu no Hospital São Sebastião, no município de Atalaia do Norte, na região do Vale do Javari, a 1.136 quilômetros da capital.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar em Atalaia do Norte, o estupro de vulnerável aconteceu na noite da última terça-feira (16), no próprio hospital. Logo após o crime, a criança, filha de uma mulher peruana de 39 anos, acabou falecendo.

Jocélio Gomes Ferreira é suspeito do estupro de uma criança de cinco anos de idade | Foto: Divulgação

Jocélio foi preso pela PM na casa de sua irmã. De acordo com o relatório da PM em Atalaia do Norte, ele foi encaminhado à 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em Atalaia do Norte, com sua integridade física preservada. Ele ficará detido na delegacia à disposição da Justiça.



