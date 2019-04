Padrasto suspeito de espancar enteado de 4 anos é detido no Tarumã

O suspeito foi conduzido, por policiais militares da 20ª companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 15h, para a Depca | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um atendente de uma rede de fast-food, que não teve a identidade divulgada, foi detido na tarde desta quarta-feira (17), suspeito de agredir fisicamente o enteado, uma criança de 4 anos. As agressões aconteceram na casa da família, no conjunto residencial Cidadão 10, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Segundo um tio da criança, que pediu anonimato, o menino sofreu lesões na cabeça e no rosto. O caso teria acontecido porque a criança havia derramado caldo de feijão quente no corpo do irmão de um ano, que é filho biológico do suspeito.

"Me ligaram para levar o bebê com queimaduras para o hospital, mas quando eu também vi o outro sobrinho ferido fiquei revoltado. O menino tinha um 'galo na cabeça' e marcas de tapas no rosto, estava bem machucado. A criança disse que o padrasto havia batido nela. Eu briguei com ele, fechei a casa e chamei a polícia", disse o tio da vítima.

O suspeito foi conduzido, por policiais militares da 20ª companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 15h, à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). A mãe, a avó materna, o tio e o suspeito iriam prestar esclarecimentos sobre o caso.

O tio da vítima contou, ainda, que há suspeitas de que o padrasto agride com frequência a criança. "Acreditamos que isso é uma situação corriqueira, a mãe encobre. Meu sobrinho já apareceu com outros hematomas e a minha irmã contou que ele caiu na escola. Ela também evita que o menino saia de casa para passear com outros familiares, para evitar que o menino conte os casos de violência", disse.

A reportagem aguarda informações da assessoria da Polícia Civil para saber quais procedimentos foram adotados no caso.

