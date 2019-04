MP apura atuação de investigador suspeito de abuso contra adolescentes

O MPAM decretou o sigilo das investigações | Foto: TV EM TEMPO

Manaus - Na última segunda-feira (15), o Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou Procedimento Investigatório Criminal com o objetivo de apurar a prática, em tese, de crimes contra a dignidade sexual, abuso de autoridade e fornecimento de bebida alcoólicas para menores por parte de um investigador de Polícia Civil que atuava como delegado na comarca de Eirunepé.



Os fatos chegaram ao conhecimento do Ministério Público através de Notícia de Fato encaminhada pelo Conselho Tutelar de Eirunepé.

Para conveniência da investigação, bem como em razão do envolvimento de menores, o Promotor de Justiça Iranilson de Araújo Ribeiro, que está respondendo pela comarca de Eirunepé, decretou o sigilo das investigações e recomendou à Delegacia Geral de Polícia Civil que afaste cautelarmente das funções ou transfira da cidade o policial investigado.

Por fim, o Ministério Público recomendou ao Delegado Geral de Polícia Civil que designe de um delegado de Polícia do quadro de delegados de Polícia Civil para assumir a delegacia de Eirunepé, já que o investigado era quem lavrava autos de prisão em flagrante e presidia inquéritos policiais em razão da inexistência de delegado na comarca.

Sindepol

Em nota, o Sindepol negou que o investigador atuasse como delegado. Confira :

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Amazonas (Sindepol-AM) informa que a função do policial civil denunciado por, possivelmente, se relacionar sexualmente com adolescentes no município de Eirunepé, distante 1.160 quilômetros em linha reta da capital, não é de Delegado de Polícia Civil.

O servidor é investigador de polícia e estava lotado na Delegacia daquele município, atuando como Gestor de Delegacia e não como Delegado de Polícia, visto que a investidura no cargo de Delegado só se dá mediante concurso público, não podendo haver nomeações administrativas ad hoc.

